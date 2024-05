Tyson Fury et Oleksandr Usyk vont unifier le titre suprême en boxe samedi à Riyad

Voilà près de 25 ans que la boxe n'a plus de champion du monde unique de boxe dans la catégorie reine des poids lourds. Samedi à Riyad, à l'issue du combat entre le Britannique Tyson Fury, détenteur depuis 2020 de la ceinture WBC (World Boxing Council) et l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui possède depuis 2021 celles de la WBA (World Boxing Association), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) et IBO (International Boxing Organisation), un nouveau roi incontesté de la boxe sera couronné.