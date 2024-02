Ultim Challenge: Caudrelier attendu à Brest pour une victoire historique

Partager:

Après 50 jours en mer et plus de 28.000 milles (51.000 km) parcourus sur les mers du globe, Charles Caudrelier va franchir mardi la ligne d'arrivée de l'Ultim Challenge à Brest, et remporter cette première course autour du monde en solitaire en trimaran. A 08h30, peu après le lever de soleil, il devrait écrire cette nouvelle page de l'histoire de la navigation, accompagné d'une ribambelle de bateaux venus le féliciter. "Il y aura du monde sur l'eau, on préfère encourager le public à suivre l’arrivée depuis la côte", a souligné la direction de course.

Le Finistérien, père de deux enfants et déjà vainqueur de la prestigieuse Route du Rhum en 2022, a réalisé un quasi sans faute autour du monde, malgré les conditions météorologiques difficiles rencontrées sur son parcours. "Peu importe comment ça se termine, on a fait une très belle course et, j'en suis convaincu, on mérite de gagner", avait déclaré auprès de l'AFP le marin de 50 ans, barreur du Maxi Edmond de Rothschild, à quelques jours de cette arrivée. Pendant son périple, il a gardé à distance les meilleurs marins en solitaire : Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), victime de nombreuses avaries, Thomas Coville (Sodebo) et ses huit tours du monde, Anthony Marchand (Actual) ou encore Eric Péron (Adagio).

- Prudence - "C'est bizarre, mais j'ai eu l'impression de devenir une machine, un robot connecté à la performance, un espèce de tueur qui ne lâche pas un mille nautique", a raconté Caudrelier, "totalement relié" à son bateau. Seul Tom Laperche (SVR-Lazartigue) a résisté un temps à son rythme effréné. A l'approche du cap de Bonne-Espérance, le benjamin de la flotte a toutefois été obligé d'abandonner après une collision avec un objet non identifié.