Ultim Challenge: les maxi-trimarans ont déjà mis le turbo

Après 24 heures en mer, les six marins engagés sur l'Ultim Challenge, première course autour du monde en solitaire entre trimarans, ont continué lundi de filer à toute vitesse vers le sud, malgré des conditions irrégulières de vent et un fort trafic maritime.

"Ils sont allés très vite cette nuit avec une force et un angle de vent favorables. On a enregistré des pointes à 45 noeuds (83 km/h)" a souligné Guillaume Rottée, le directeur de course.

Toutes voiles dehors, les six hommes ont décidé de mettre le pied sur l'accélérateur dès le départ de Brest, en dépit des dangers entre Ouessant et l'Espagne et du périple d'environ 40 jours qui se dresse encore devant eux.

"Il y a du vent hyper irrégulier, ce qui est assez rare: un coup on est à 40 noeuds, un coup à 15 noeuds... Et en plus on slalome entre les cargos ! Ce n’est pas hyper facile mais j’ai réussi à faire quelques siestes", s'est félicité Tom Laperche qui a 26 ans tente son premier tour du monde en solitaire.