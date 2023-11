Umayev blessé et battu d'entrée par le tenant du titre: "Je n'étais pas venu pour cela"

"Je pense que je me suis déchiré un muscle", a-t-il confié après sa défaite au micro de la RTBF. "Que ce soit le champion d'Europe en titre en face ou pas, cela n'a pas d'importance. C'est un championnat d'Europe, tout le monde est fort. Je l'avais déjà battu, lors de notre première confrontation. Et ici, cela ne s'est pas passé comme prévu. Il a souvent tendance à user ses adversaires au sol et pour le coup, il m'a bien usé sur sa première tentative. On va dire que j'étais un peu hors service. Et sur la deuxième, chaque fois que j'essayais de bouger, cela me faisait mal. Il y a de la déception. Je n'étais pas venu pour cela. Mais c'est comme ça. Il faudra revenir plus fort la prochaine fois."

Hidayat Heydarov est d'ailleurs allé jusqu'au bout à Montpellier pour reconduire son titre en battant en finale l'Espagnol Salvador Cases Roca (IJF 16), 25 ans, par deux waza-ari.