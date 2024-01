Un arbitre agressé lors d'un match de basket à Willebroek

Les circonstances précises restent à déterminer, mais il semble qu'une dispute ait éclaté entre l'arbitre et un joueur de Willebroek en début de match, à la suite de quoi l'arbitre aurait été poussé, frappé et piétiné par plusieurs joueurs.

Le match, qui opposait les équipes de Willebroek et Sint-Amands, a été arrêté et la police appelée sur place. Les personnes impliquées dans l'altercation ont été identifiées et interrogées.