Le Haka dès le plus jeune âge: ce bébé néo-zélandais RÉGALE les réseaux sociaux (vidéo)

Malgré la défaite face à l'Argentine, les All Blacks ont peut-être trouvé un nouveau fan. Et ce dernier est tout jeune puisqu'il s'agit à proprement parler d'un petit garçon.

Ce dernier a été filmé en train d'apprendre le Haka en compagnie de son papa, qui reprend les paroles de la célèbre chorégraphie du rugby néo-zélandais. La vidéo devient virale et fait le tour des réseaux sociaux. Des scènes comme on aimerait en voir plus souvent.

