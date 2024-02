Un Belge de 29 ans meurt dans un accident de ski sur une piste bleue en Savoie

Selon les premières informations, communiquées par le parquet d'Albertville, l'homme était sur une piste bleue dans la station du Corbier quand sa trajectoire a été modifiée. Pour l'instant, on ignore s'il était porteur d'un casque, ou non, et à quelle vitesse s'est produit l'accident, a indiqué France Info.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.