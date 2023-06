Un derby samedi face à la France pour une place en finale

Les deux seules formations encore invaincues dans le tournoi se connaissent par cœur. Le Français Rachid Meziane est en outre sélectionneur des Belgian Cats depuis novembre, lui qui coache Villeneuve d'Ascq où il a l'internationale Janelle Salaun sous ses ordres.

Julie Allemand a été championne de France et remporté l'Eurocoupe avec Sandrine Gruda et Alexia Chartereau à Lyon. La meneuse liégeoise a aussi été championne de France avec la formation lyonnaise et Marieme Badiane avant de rejoindre Montpellier où elle a évolué aux côtés de Romane Bernies et Migna Touré, actuelles coéquipières, comme Badiane, de Julie Vanloo et Kyara Linskens.

C'est dire si les deux équipes se connaissent par cœur. Les Belges auront précisément à cœur de prendre leur revanche sur le quart de finale perdu (84-80) après prolongation à l'Euro 2019 à Belgrade, mais les Françaises n'ont pas oublié la gifle (86-65) reçue en quart aussi de la Coupe du monde 2018 à Tenerife au bout d'un match d'anthologie. Ce sont leurs deux derniers duels en phase finale.