A un an des JO, Olav Spahl se dit confiant et mise sur les sports d'équipe

"Nous en sommes convaincus", a confié le chef de mission pour Paris et directeur des sports d'élite au Comité olympique et interfédéral belge dans un communiqué du COIB mardi.

"L'été sportif sera chargé avec de nombreuses épreuves qualificatives en juillet, août, septembre et octobre. Nous aurons alors déjà une vision plus claire", a ajouté le chef de mission qui mise avec le COIB sur les sports d'équipes. "À l'heure actuelle, nous prenons en compte le volley féminin, le basket féminin et le hockey masculin. Nous misons également sur l'équipe de hockey féminin qui pourrait se qualifier directement lors de l'Euro de hockey en août à Mönchengladbach, ou plus tard en janvier-février lors des tournois de qualification olympique."

Avec un total de 7 médailles et 26 places dans le top 8, la Belgique avait obtenu à Tokyo il y a deux ans ses meilleurs résultats depuis 1924 à Paris déjà. "Sur base des résultats de l'année dernière et de cette année, nous pouvons certainement espérer faire mieux à Paris en 2024 qu'à Tokyo en 2021. Citons en exemple la belle histoire des Belgian Cats qui viennent d'être sacrées championnes d'Europe. Si elles parviennent à se qualifier l'an prochain, elles pourront elles aussi ambitionner des résultats encore meilleurs à Paris". Emma Meesseman, Julie Allemand et consoeurs avaient pris la 7e place à Tokyo et doivent passer à présent par un tournoi de qualification en février prochain.