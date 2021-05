incident surprenant en NBA: il jette une bouteille d'eau sur un joueur et est banni À VIE (vidéo)

Un fan des Celtics a été arrêté par la police de Boston qui l'accuse d'avoir jeté une bouteille d'eau en direction des joueurs des Brooklyn Nets après leur victoire face aux Celtics au premier tour des playoffs du championnat NBA de basket, dimanche soir. Il s'agit du quatrième incident avec le public dans les enceintes de la NBA depuis le retour de celui-ci après l'interdiction provoquée par la pandémie.

La bouteille a atterri entre Kyrie Irving et Tyler Johnson, qui se sont alors arrêtés pour regarder dans les gradins du TD Garden d'où avait été lancé le projectile. Après la rencontre, Irving a expliqué avoir pensé que la bouteille lui était destinée. L'incident est en effet survenu peu de temps après que le joueur a semblé essuyer ses chaussures sur le logo des Celtics inscrit sur le parquet, alors qu'il félicitait ses coéquipiers pour leur succès (126-141).

Les Nets mènent la série 3 victoires à 1. "Vous voyez beaucoup de vieilles habitudes ressurgir. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire du divertissement, des artistes et du sport pendant une longue période, avec un racisme sous-jacent et le fait de traiter les gens comme s'ils étaient dans un zoo humain. Jeter des trucs sur les gens, dire des choses. Il y a un certain point où ça devient trop. (...) Nous ne sommes pas au théâtre. Nous ne jetons pas des tomates et d'autres trucs au hasard sur les gens qui se produisent", a déclaré Irving à propos du lancer de bouteille. Le supporter a été escorté par la police hors de la salle avant d'être arrêté, a précisé un porte-parole du Garden au Boston Herald.

"Nous avons une tolérance zéro pour les violations de notre code de conduite des supporters, et cet individu est passible d'une interdiction à vie du TD Garden", a précisé le porte-parole. La semaine dernière, un supporter de Philadelphie, qui avait déversé du pop-corn sur Russell Westbrook (Washington), a été banni indéfiniment de la salle des Sixers. La même sanction a frappé un supporter des Knicks à New York, coupable de crachat sur le meneur d'Atlanta Trae Young. Trois supporters du Jazz, qui avaient proféré des insultes racistes à des membres de la famille de la jeune star de Memphis Ja Morant, ont également été exclus à vie.