Un Final 4 en Ligue des Champions fin d'année pour clore la saison, l'Euro 2020 (d) fixé

(Belga) L'Union européenne de handball (EHF) a décidé vendredi d'organiser des Final Four en septembre (pour les dames) et en décembre (pour les messieurs) en Ligue des Champions afin d'achever les compétitions européennes de la saison 2019/2020. Les qualifications pour l'Euro 2020 féminin et les Mondiaux 2021 chez les messieurs sont arrêtées et le plateau de la phase finale est d'ores et déjà connu.

Ainsi en Ligue des Champions, les 8es de finale et les quarts de finale, qui n'ont pu se jouer en raison de la crise du coronavirus, sont annulés et un Final Four, avec les quatre meilleurs équipes du ranking dans les poules respectives, à savoir, le Barça, le PSG, les Allemands de Kiel et les Hongrois de Veszprem. Ils disputeront un Final Four les 28 et 29 décembre 2020 à Cologne. Chez les dames aussi, un Final Four est prévu, les 5 et 6 septembre à Budapest. Si les quarts de finale ne pouvaient se jouer, Metz, Esbjerg (Dan), Gyor (Hon) et Brest Bretagne disputeraient ce tournoi à quatre. Par contre, la Coupe EHF, tant chez les messieurs que chez les dames, et la Coupe Challenge féminine sont définitivement arrêtées. Les qualifications pour l'Euro féminin de 2020 sont arrêtées et sur base des résultats enregistrés lors de l'Euro 2018, la France, la Russie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède, la Hongrie, le Monténégro, l'Allemagne, la Serbie, l'Espagne, la Slovénie, la Pologne, la Tchéquie et la Croatie sont qualifiés et rejoignent la Norvège et le Danemark, pays organisateurs (du 3 au 20 décembre). Le tirage au sort aura lieu le 18 juin à Vienne. Même scénario pour les championnats du monde 2021 en Égypte (du 14 au 31 janvier) où les playoffs européens n'auront pas lieu. la Slovénie, l'Allemagne, le Portugal, la Suède, l'Autriche, la Hongrie, la Biélorussie, l'Islande, la Tchéquie et la France sont qualifiés. (Belga)