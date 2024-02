Un objectif de top 5 mais surtout de maintien pour les Indoor Red Panthers à Berlin

"Avec maintenant 10 nations dans la compétition (à la place de 8), cela nous présente déjà plus de possibilités", explique le coach Maximiliano Garreta. "Nous avons montré lors du dernier Mondial en Afrique du Sud (5e place finale, ndlr) que nous avions le niveau. Mais l'équipe pour cet Euro est très jeune. Nous avons dû composer avec deux joueuses qui attendent un heureux évènement et d'autres reprises en extérieur pour le déplacement de Pro League en Argentine." Avec la capitaine Laurine Delforge et Marie Ronquetti, seules deux Panthères comptent plus de 20 capes. "Hormis elles deux, Daphne Gose, ainsi que Claire Barry et Romane Bierlaire qui ont disputé le Mondial, les autres joueuses de champ débuteront en effet leur carrière internationale."

Les Belges (FIH-7) sont versées dans un groupe A, avec la République tchèque (FIH-2), l'Allemagne (FIH-4), l'Espagne (FIH-18) et la Turquie (FIH-16), contre qui elles débuteront jeudi (12h30). "Notre objectif sera de nous placer dans les 3-4 premiers du groupe, afin d'assurer le maintien et de jouer ensuite pour le top 5", précise Garreta.