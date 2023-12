Un quadruple bogey sur le dernier trou mine le départ de Besard à l'Open de l'Ile Maurice

Le Flandrien, 23 ans, a vu son premier parcours entaché par un quadruple bogey sur le dernier trou. Il lui a fallu en effet neuf coups pour en finir avec un par 5 de 564m de long. Il rend ainsi une carte à un au-dessus du par avec quatre birdies et un eagle, mais sept bogeys.

Matthis Besard compte 11 coups de plus que le Français Antoine Rozner, tenant du titre, auteur d'un premier parcours à dix sous le par avec dix birdies et un eagle sur sa carte, pour deux bogeys. Rozner compte un coup d'avance déjà sur l'Anglais Paul Waring et trois sur le Sud-Africain Jayden Schaper