Un seul Belge dans le top 100 des meilleurs sportifs du 21e siècle érigé par Marca

Tom Boonen est le seul sportif belge présent dans le top 100 des meilleurs sportifs du 21e siècle érigé par Marca. Le quotidien espagnol a placé le cycliste belge à la 82e place du classement en le présentant comme "un des meilleurs coureurs de classiques de l'histoire".

Avec 4 Paris-Roubaix, 3 Tour des Flandres, 3 Gand-Wevelgem, 6 étapes du Tour de France et un titre de champion du monde, Tom Boonen affiche l'un des plus beaux palmarès du cyclisme au 21e siècle. Le Belge, qui a pris sa retraite à l'issue de Paris-Roubaix 2017, compte 121 victoires au compteur.

Avec Mark Cavendish (95e), Oscar Freire (69e), Peter Sagan (57e), Alejandro Valverde (48e), Fabian Cancellara (44e), Bradley Wiggins (41e), Vincenzo Nibali (35e), Alberto Contador (29e) et Chris Froome (17e), d'autres cyclistes font partie de ce top 100.

Le classement de Marca est dominé par le nageur américain Michael Phelps, sportif le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques avec 28 médailles, dont 23 en or. Il est suivi par le sprinteur jamaïcain Usain Bolt, 8 fois champion olympique, et le joueur de tennis suisse Roger Federer, 20 sacres du Grand Chelem.

Le top 10 est complété par Rafael Nadal (Esp/tennis), Kobe Bryant (USA/basket), Tiger Woods (USA/golf), Lionel Messi (Arg/football), Lewis Hamilton (G-B/Formule 1), Valentino Rossi (Ita/motocyclisme) et Cristiano Ronaldo (Por/football).