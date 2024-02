Un tournoi de basket au Maroc conclut un échange entre équipes bruxelloises et marocaines

Des équipes de basket belges et marocaines se sont affrontées mercredi dans un tournoi 3x3 à Salé, près de la capitale marocaine Rabat. Il s'agissait du point d'orgue d'un projet d'échange soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale, dans lequel de jeunes basketteurs des équipes Atlas et Molenbeek Rebels ont rendu visite à différentes équipes de basket du Maroc.

Pendant une petite semaine, les jeunes basketteurs ont été reçus par différentes équipes marocaines et ont visité leurs infrastructures sportives. Le projet se concentrait sur le rôle du sport dans l'inclusion urbaine et le développement social des jeunes.

Mercredi après-midi constituait l'apothéose de l'initiative, avec un tournoi 3x3 mettant en compétition 27 équipes et 150 à 200 joueurs, sur un terrain situé près de Rabat, où règne une grande culture du basket.

La secrétaire d'État bruxelloise aux Relations internationales et au Commerce extérieur Ans Persoons, également compétente pour le sport pour la Commission communautaire flamande, a assisté à une partie de la compétition et a même lancé quelques paniers. Elle effectue, avec le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, une mission de quatre jours au Maroc.

"Nous sommes ici au Maroc pour renforcer les liens entre Bruxelles et Rabat, sur les plans politique et économique, mais ces liens se nouent également dans le sport", a-t-elle déclaré. L'échange entre joueurs belges et marocains a permis d'aborder de multiples sujets, notamment sur "la manière d'amener davantage de filles à jouer au basket" et "se clôture par un tournoi qui réunit toutes les équipes", s'est-elle réjoui.