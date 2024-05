Un tournoi de préparation à Courtrai pour les Belgian Cats avec la Chine et la Serbie

Les Belgian Cats disputeront fin juin à Courtrai un tournoi avec la Chine et la Serbie, en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris, a confirmé vendredi le club de Courtrai qui accueillera l'évènement.

La Belgique affrontera la Chine, vice-championne du monde et championne d'Asie, le 28 juin (20h30) au Lange Munte de Courtrai avant de retrouver la Serbie le 30 juin (17h00). Dans l'intervalle, Chinoises et Serbes, toutes les deux qualifiées aussi pour les JO, se seront rencontrées le 29 juin (20h30).

Dans un remake de la finale du dernier Euro, la Belgique affrontera l'Espagne le 12 juillet (20h00) au Dôme de Charleroi à l'occasion d'un tournoi triangulaire avec le Canada qu'elle rencontrera le 14 juillet (18h00). Espagnoles et Canadiennes, qualifiées aussi pour les JO, s'affronteront le 13 juillet.

Déjà connus aussi au programme, les Belges disputeront deux matchs de préparation à Reims juste avant les Jeux lors d'un tournoi à quatre avec la Chine, le Japon et la France.

Les vendredi 19 et dimanche 21 juillet, la Belgique, championne d'Europe, affrontera respectivement la Chine et le Japon, vice-champion d'Asie et vice-champion olympique chez lui à Tokyo. Les matchs se joueront à la Reims Arena (5.500 places).