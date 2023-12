Un triple-double pour Kevin Durant, pour la 18e fois

L'ailier de 35 ans a inscrit 27 points, pris 10 rebonds et délivré 16 passes décisives. Eric Gordon a ajouté 27 points dont 21 au-delà de la ligne des trois points pour les Suns.

Les Bucks de Milwaukke ont conforté leur deuxième place dans la Conférence Est derrière Boston grâce à une victoire plantureuse 122 à 144 à Brooklyn Nets et 32 points de Giannis Antetokounmpo. Le Grec a manqué de peu aussi un triple-double avec 10 rebonds et 8 assists sur sa ligne de stats. Ce succès était aussi un hommage à l'ex-propriétaire des Bucks et ex-sénateur du Wisconsin, Herb Kohl, décédé mercredi. C'est la 5e victoire cette saison au-delà des 140 points pour Milwaukee.