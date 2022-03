Une 16e médaille d'or historique pour le Canadien McKeever

(Belga) Le fondeur canadien Brian McKeever est devenu samedi l'un des sportifs les plus titrés de l'histoire en décrochant sa 16e médaille d'or paralympique aux Jeux d'hiver de Pékin.

Avec cette victoire dans l'épreuve moyenne distance (catégorie déficients visuels), il égale le record de l'ancien para-skieur alpin allemand Gerd Schönfelder, Paralympien le plus titré chez les hommes. La para-skieuse de fond norvégienne Ragnhild Myklebust reste toujours l'athlète ayant décroché le plus grand nombre de médailles d'or aux Jeux paralympiques d'hiver: 22 sur cinq éditions entre 1988 et 2002. Sur le site de ski nordique de Zhangjiakou, Brian McKeever, 42 ans, avait déjà décroché deux titres cette semaine en ski de fond (sprint et longue distance). Il a fait ses débuts paralympiques à Salt Lake City en 2002. Les Jeux de Pékin sont les derniers de sa carrière. Il aura l'opportunité dimanche de remporter une 17e médaille en relais. (Belga)