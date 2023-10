Une 6e journée pleine de surprises avec le Dragons, La Gantoise et le Racing battus

Le Léopold ne regrettera pas d'avoir fait l'impasse sur la 6e journée de l'ION Hockey League dimanche, alors qu'il se qualifiait dans le même temps pour le Final 8 de l'EHL, à Barcelone. Sans jouer donc, Tom Boon et ses équipiers ont vu nombre de leurs concurrents pour le titre accrochés ou battus, à l'image du Dragons, surpris à domicile par le Daring (0-1).

L'autre déconvenue d'un favori est venue de la défaite 4-3 des champions de Belgique de La Gantoise au Braxgata. Le club boomois en profite pour s'installer à la 2e place du classement, avec 11 points, 2 unités derrière le Léopold qui compte un match de moins. Les joueurs de Pascal Kina ont pourtant mené 1-3 avant de se faire remonter et dépasser au score à 2 minutes du terme.

L'Herakles a lui aussi fait tomber un adversaire de choix en prenant le meilleur 3-2 sur le Racing. Les Anversois sont 3e, avec également 11 points. La Gantoise suit à la 4e place (9 pts), en compagnie de l'Orée qui a été accrochée 1-1 à Uccle Sport. Le Racing et le Daring suivent aux 6e et 7e places (8 points) devant le Watducks, avec un match de moins (programmé le jeudi 19 octobre contre le Léopold) et le Dragons (7 pts).