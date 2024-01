Une cinquantaine de dirigeants du monde sportif apportent leur soutien à Oudéa-Castera

Une cinquantaine de dirigeants du monde sportif ont apporté samedi leur soutien à Amélie Oudéa-Castera, sous le feu des critiques depuis sa nomination comme ministre de l'Education nationale, en appelant la communauté éducative à "prendre le temps de (la) découvrir".

Dans une lettre ouverte publiée sur le site Latribune.fr, 50 dirigeants, dont 20 présidents de Fédérations écrivaient samedi en début de soirée dans le but d'"exprimer (leur) respect et (leur) reconnaissance envers une ministre qui a su (...) être à la hauteur de sa fonction, avec écoute, exigence et leadership".