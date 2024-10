Une concurrence féroce pour priver Boston du doublé

En battant Dallas lors des Finales en juin dernier, les Celtics ont décroché leur 18e titre NBA pour devenir désormais seule l'équipe la plus titrée de l'histoire devant les Los Angeles Lakers (17). Cette saison, Boston sera le principal favori à sa propre succession avec un effectif inchangé.

Les 'C's' devront faire avec une grosse concurrence, à commencer dans la Conférence Est. New York a été une des équipes les plus actives cet été attirant notamment Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges. Philadelphie sera aussi un concurrent avec le recrutement de Paul George pour épauler Joel Embiid sans oublier Milwaukee et son duo Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard. Les jeunes pousses d'Orlando et Indiana devront eux confirmer leur exercice 2023-2024.