Une délégation belge de 164 athlètes à Paris, 82 hommes et 82 femmes

La délégation belge pour les JO de Paris du 26 juillet au 11 août se compose de 164 athlètes, 82 chez les dames et 82 chez les messieurs. C'est la plus grosse délégation belge aux JO depuis Amsterdam 1928 (172). Ils étaient 171 à Paris 1924, il y a 100 ans, et 330 à Anvers 1920.