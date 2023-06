Une délégation belge de 43 athlètes pour les championnats d'Europe par équipes en Pologne

Les championnats d'Europe par équipes seront pour la première fois intégrés aux Jeux Européens, qui auront lieu aux alentours de Cracovie. La compétition d'athlétisme débutera mardi prochain, un jour avant la cérémonie d'ouverture officielle, et durera six jours. La Belgique entrera dans le stade Slaski de Chorzow dans la plus haute des trois divisions lors des trois derniers jours de compétition, de vendredi à dimanche.

Seize nations s'affronteront dans chaque division sur 37 disciplines. Une attention particulière sera portée au 4x400 mètres mixte car des points pour le classement olympique seront distribués à l'occasion de la dernière course, dimanche à 18h40. Kevin et Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Camille Laus, Cynthia Bolingo et Hanne Claes sont qualifiés pour cette épreuve. Plusieurs d'entre eux concourront également en individuel: Kevin Borlée et Cynthia Bolingo sur 400m, Camille Laus sur 800m et Hanne Claes sur 400m haies.