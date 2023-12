Une dernière pige pour Casse en 2023: "Il est surtout important que je combatte bien"

"Le Grand Chelem de Tokyo est toujours très relevé, avec la présence de quatre Japonais par catégorie", a-t-il confié à la veille de son entrée en lice. "Je me réjouis d'y participer et j'y vais principalement pour me mesurer en compétition à certains judokas, comme le Coréen Lee et les Japonais. Cela va me permettre de mieux les connaître et de corriger certaines choses au besoin. Le xhampionnat d'Europe fut effectivement une déception, malgré une bonne préparation. Cela n'a pas été facile à digérer, car j'ai l'habitude de figurer sur le podium dans les grands rendez-vous. Des ajustements ont déjà été opérés au niveau des entraînements afin d'éviter ce genre de couac à l'avenir."

Matthias Casse, sera tête de série N.1 à Tokyo dans sa catégorie des moins de 81 kg en l'absence de son grand rival, le Géorgien Tato Grigalashvili (IJF 1). Et il pourrait d'ailleurs terminer l'année au sommet du classement mondial en cas de bon résultat.