Une deuxième parcours sans faute pour Thomas Detry, "patient et confiant" dans son jeu

Quatrième du PGA Championship dans le Kentucky à l'issue du deuxième tour vendredi dans le Kentucky, Thomas Detry a rentré une carte de 67, à 4 sous le par et est à -9 au total. Il reste dans le sillage des Américains Xander Schauffele, en tête (-12), Collin Morikawa (-11) et Sahith Theegala (-10)

"Les conditions de jeu étaient nettement plus difficiles", a expliqué le Bruxellois, 31 ans, en conférence de presse. "La pluie avait rendu le rough bien plus épais. Il a fallu opérer quelques ajustements, car la balle prenait moins d'effet. J'ai à nouveau pris un excellent départ, avec trois pars, suivis d'un birdie au 4, ce qui m'a mis dans un bon rythme. J'ai raté beaucoup de greens, mais j'ai réussi de jolis ups and downs. Je crois que sur les huit premiers trous, je n'ai eu que 10 ou 11 putts. Ce fut une longue matinée et je me sentais un peu fatigué, mais j'ai su rester patient et garder confiance en mon petit jeu. Cela a payé."

Detry a même terminé son deuxième parcours avec un eagle sur le trou n°18. "Le vent était probablement dans la direction idéale, ce qui fait qu'il ne fallait pas s'inquiéter du bunker ou de l'eau à droite. J'ai frappé un excellent drive et j'avais la distance parfaite pour mon deuxième coup. Je l'ai peut-être tapé cinq ou six pas plus à droite que je ne le souhaitais, mais j'ai rentré un excellent putt avec avoir remarquablement lu la trajectoire avec mon caddie."