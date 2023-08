Une édition ouverte avec Etats-Unis, Espagne, France, Australie en position de favoris

Etats-Unis, Espagne, France, Australie, voire un invité surprise, en l'absence des stars américaines, plusieurs équipes peuvent prétendre remporter la Coupe du monde de basket, qui s'ouvre vendredi dans les îles d'Asie du Sud-Est avec des rencontres aux Philippines (Manille), en Indonésie (Djakarta) et dans l'archipel japonais d'Okinawa, sans la Belgique qui n'aura toujours pas réussi à se qualifier pour son premier championnat du monde chez les messieurs.

Les Belgian Lions ont été éliminés en qualifications, 5es d'un groupe de six avec la Lettonie, la Serbie et la Grèce parmi les 32 qualifiés.

Les Américains entendent bien retrouver le sommet, après avoir été éliminés en quarts de finale par la France il y a quatre ans.

Mais ils devront pour y parvenir faire sans leurs stars NBA (Curry, James, Lillard, Davis, Tatum). Ont également renoncé plusieurs autres vedettes, blessées (comme le Grec Giannis Antetokounmpo) ou fatiguées (à l'instar du Serbe Nikola Jokic et du Canadien Jamal Murray, champions NBA 2023 avec Denver).

Le sélectionneur américain Steve Kerr, quadruple champion NBA avec les Golden State Warriors, est dès lors à la tête d'un groupe jeune et talentueux, composé des All Stars Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) et Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), ou du rookie de l'année Paolo Banchero (Orlando Magic).