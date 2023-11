Une équipe francophone sera en finale de la Coupe de Belgique

Les quarts de finale de la Coupe de Belgique de volley-ball féminin se tenaient ce samedi soir. Tchalou, Roulers, Charleroi et Asterix rejoignent le dernier carré de la compétition.

Quatre rencontres de choix étaient au programme des quarts de finale de la Coupe. Ainsi, Asterix Beveren recevait Oudegem à l'occasion du choc du week-end. Un match remporté par les Waeslandiennes, non sans mal, 3-1 (25/19, 25/17, 15/25, 25/17).

Gand, pour sa part, accueillait Tchalou pour une rencontre ouverte et indécise. Un duel qui fut spectaculaire et qui est allé de tous les côtés. Après avoir mené 2-0, les Gantoises ont été remontées et dépassées pour s'incliner 2-3 (26/24, 25/18, 22/25, 15/25, 12/15).