Une piste de ski africaine insolite dans les montagnes du Lesotho

Mais ce petit paradis pour ceux qui veulent se mettre à la godille, au surf, ou tout simplement voir et toucher de la neige, est menacée par des coûts prohibitifs, notamment pour produire cet or blanc en période de sécheresse.

"J'avais trop envie de skier en Afrique", jubile une touriste éthiopienne casquée sur la seule piste du sud du continent, une bande d'un kilomètre de poudre artificielle qui se découpe sur fond de montagnes pelées et brûnatres à plus de 3.000 mètres au Lesotho.

Sharon Kadangwe, directrice artistique de 29 ans venue du Malawi en compagnie de sa mère, a le buste penché et les jambes fléchies, hyper concentrée à sa sortie du tire-fesses.

"C'est exaltant et un peu stressant, comme la première fois que j'ai fait du vélo ou nagé. Les premières leçons sont terribles, après on trouve un rythme et ça devient rigolo", confie-t-elle en combinaison rose à l'AFP.

Ce plaisir rare attire pendant l'hiver austral, de juin à août, des visiteurs de tout le continent mais principalement d'Afrique du Sud voisine.