Une première liste de 6 athlètes belges officiellement sélectionnés pour les Jeux de Paris

Une première liste de six athlètes a été officialisée lundi par le Comité Olympique et interfédéral belge (COIB). Direction les Jeux Olympiques de Paris du 27 juillet au 11 août.

Cinq athlètes chez les dames et un chez les messieurs, engagés en boxe, taekwondo et en voile, sont ainsi sélectionnés et ont leur billet réservé pour les JO 2024.

Oshin Derieuw (-66kg) et Vasile Ustoroi (-57kg) boxeront ainsi dans la capitale parisienne cet été. Sarah Chaâri combattra en taekwondo chez les poids moyens (57-67 kg) alors qu'Emma Plasschaert (ILCA 6) ainsi que Anouk Geurts et Isaura Maenhaut en 49er FX, seront sur le plan d'eau de Marseille pour les épreuves de voile.