Une traditionnelle étude prévisionnelle promet à la Belgique 11 médailles à Paris

L'institut du groupe Nielsen promet aux athlètes belges 3 médailles d'or, 6 en argent et 2 en bronze, pour un total de onze podiums qui placerait la Belgique en 21e position au classement. Soit le meilleur score depuis Anvers en 1920 où la Belgique avait récolté 36 médailles à domicile (14 en or, 11 en argent, 11 en bronze) et mieux qu'à Paris déjà en 1900 (15, 5 or, 5 argent, 5 bronze) et en 1924 (13, 3 or, 7 argent, 3 bronze)

La délégation belge avait ramené 7 médailles de Tokyo 2020, 3 en or, une en argent et 3 en bronze, soit une 29e place au classement des médailles.