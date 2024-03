Une troisième édition avec Luke Donald en vedette et, au moins, quatre joueurs belges

Cette épreuve du circuit européen (DP World Tour) se déroulera du 23 au 26 mai au Rinkven Golf Club à Schilde, en terre anversoise, avec la présence de l'icône du golf et capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald.

Quatre Belges figurent parmi les engagés avec Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts, Matthis Besard et Adrien Dumont de Chassart. Les organisateurs ne désespèrent pas d'ajouter Thomas Detry à la liste. "Il voudrait bien venir, mais il n'est pas sûr de pouvoir combiner avec son programme sur le PGA Tour, le circuit américain", a commenté Michael Jones, le directeur du tournoi, lors d'une conférence de presse jeudi matin à Turnhout. L'Anversois avait pris la 7e place l'an dernier.

Neuvième l'année précédente, Thomas Pieters rêve de pouvoir gagner chez lui. "Jouer devant les amis et la famille, c'est ce dont je me réjouis le plus. Je n'ai jamais gagné en Belgique, c'est donc bien évidemment une ligne que je veux ajouter à mon palmarès", a confié, ambitieux, l'Anversois de 32 ans.

Le Suédois Simon Forsström, tenant du titre, l'Anglais Sam Horsfield, vainqueur en 2022, l'Espagnol Rafa Cabrera Bello et le Sud-Africain Zander Lombard, cinquième de la 'Race to Dubai', figurent notamment sur la liste des engagés.