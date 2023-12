Une victoire pour Portland et Toumani Camara, Detroit signe un triste record

Portland s'est imposé face à Sacramento 130-113 lors des rencontres disputées mardi dans le championnat nord-américain de basket. Toumani Camara a joué 17 minutes pour inscrire 4 points et prendre 3 rebonds (pour un assist, une perte de balle et une faute personnelle).

Anfernee Simons a inscrit 29 points et Duop Reath a ajouté 25 unités (9 rebonds) pour permettre aux Blazers de signer une 8e victoire en 29 matches cette saison. Portland reste cependant avant-dernier de la Conférence Ouest juste devant San Antonio (4 victoires-25 défaites) qu'il rencontre en 'back-to-back' jeudi et vendredi.

En parlant de défaite, Detroit signe un triste record en s'inclinant pour la 27e fois d'affilée (112-118 chez les Nets). Malgré un exceptionnel Cade Cunningham (41 points), la soirée s'est une nouvelle fois mal terminée. Avant même le coup de sifflet final, les supporters demandaient aux propriétaires de vendre l'équipe - "sell the team !" -, puis les huées se sont déchaînées et les joueurs ont quitté le parquet la tête basse, leurs visages cachés sous des serviettes blanches. S'ils perdent jeudi à Boston, les Pistons égaleront la plus longue série de défaites de l'histoire de la NBA, celle de 28 matches des 76ers qui s'est étalée sur les saisons 2014-15 et 2015-16.

Depuis le retour leur meneur suspendu durant 25 rencontres, les Grizzlies de Memphis enchaînent les succès. Ja Morant a compilé 31 points pour offrir la victoire aux siens en prolongations à la Nouvelle-Orléans (115-116). Pour les joueurs de la Louisiane c'est la 3e défaite sur les 4 dernières rencontres.