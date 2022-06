US OPEN DE GOLF - Pas de progression pour Thomas Pieters à l'US Open

(Belga) Thomas Pieters a réalisé 73 coups au troisième tour de la 122e édition de l'US Open (17,5 millions de dollars), qui se déroule sur le parcours The Country Club à Brookline, dans le Massachusetts. Il reste à la 25e place.

Le Belge de 30 ans, entré dans le top 25 après une belle deuxième manche de 68 coups, a eu besoin de 73 coups pour le troisième tour. Le numéro 37 du classement mondial a commencé par un birdie, après quoi il a inscrit quatre bogeys. Après avoir réussi un birdie au huitième trou par-5, il a commis une erreur aux trous dix et onze. Sur ses sept derniers trous, il a réalisé un birdie. Au classement, l'Anversois compte sept coups de plus que l'Américain Will Zalatoris et l'Anglais Matthew Fitzpatrick qui se partagent la tête. L'Espagnol Jon Rahm, le champion en titre, suit d'un coup. Les Américains Keegan Bradley et Scottie Scheffler, ainsi que le Canadien Adam Hadwin partagent la quatrième place. (Belga)