Usyk conserve les titres WBA/IBF/WBO des lourds en battant Joshua

(Belga) L'Ukrainien Oleksandr Usyk a conservé les titres WBA, IBF et WBO des lourds en battant le Britannique Anthony Joshua sur décision partagée des juges (113-115, 115-113, 116-112) dans la nuit de samedi à dimanche à Jeddah, en Arabie saoudite.

Il s'agissait de la revanche entre les deux hommes: Usyk, invaincu à 35 ans (20 victoires, 0 défaites, 13 KO) avait déjà battu Joshua, 32 ans (24 v., 3 d., 22 KO), aux points et à l'unanimité en septembre dernier à Londres. Cette fois, "AJ" a su élever son niveau mais cela n'a pas suffi pour l'emporter face à son rival ukrainien, favori des parieurs pour son quatrième combat seulement dans la catégorie et porté par son pays envahi par la Russie. "Je dédie cette victoire à mon pays, à ma famille, à mon équipe et à tous les militaires qui défendent le pays", a réagi Usyk face au public de King Abdullah Sports City Arena, qui peut accueillir 12.000 personnes. Le boxeur portait les couleurs de l'Ukraine sur son short et ses gants. Dans les jours précédant le combat, il avait entonné devant les médias un chant patriotique vêtu d'un costume traditionnel, le crâne rasé à l'exception d'une mèche à la mode cosaque, L'affrontement était exceptionnellement diffusé gratuitement en Ukraine. Une motivation supplémentaire pour Usyk, qui a servi comme volontaire dans l'armée en février avant d'accepter cette revanche. Le champion peut envisager un éventuel combat d'unification avec le Britannique Tyson Fury, qui détient la ceinture WBC des lourds, si celui-ci décide de remonter sur le ring.