Vainqueur 3-1 aux shoot-outs sur les Allemands d'Hambourg, La Gantoise termine 5e de l'EHL

Eliminés vendredi en quart de finale aux shoot-outs (0-3) par les Espagnols de Terrassa, les Gantois ont répondu via Timothée Clément (15e) et Guillaume Hélin (46e) aux deux buts allemands inscrits en début de rencontre par Kane Russel 6e ps et Paul Smith 9e. Hambourg, conseillé par Shane McLeod, l'ancien coach des Red Lions, avait lui aussi été sorti de la course aux médailles vendredi aux shoot-outs des oeuvres des Allemands de Cologne (0-3).

La finale de cette édition opposera lundi les équipes des deux Red Lions Vincent Vanasch et Arthur Van Doren, soit respectivement le Rot-Weiss Cologne et Bloemendaal. Les Néerlandais viseront un 6e sacre après avoir déjà battu Cologne l'an dernier (4-0). Le match pour le bronze mettre lui aux prises le Racing de Bruxelles aux Espagnols de Terrassa (11h30).