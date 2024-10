Vainqueur 4-0 de Lille, le Léopold rejoint le Final 8 de la compétition

Qualifiés pour les 1/8es de finale après leur succès 4-2 jeudi face aux Irlandais de Banbridge, les Ucclois rejoignent ainsi la Gantoise, qualifiée directement pour le Final 8, en attendant un éventuel 3e club belge puisque le Waterloo Ducks entame la compétition samedi avec un 1er duel contre leurs hôtes de Surbiton.

Contre Lille, les Bruxellois ont fait la différence grâce à un nouveau but sur pc de Tom Boon (21e), Arthur Verdussen (33e) et Nelson Onana (54e) accentuant l'écart en seconde période. En toute fin de rencontre, Boon a fixé le score à 4-0 sur le 6e pc ucclois (60e), son 6e but en 2 journées de tournoi.