Vainqueur de sa série, Tim Brys en quarts de finale du skiff à Varèse

Seul Belge présent sur la régate, Tim Brys a mené de bout en bout la 1re des 6 séries, où les 4 premières places étaient qualificatives pour les quarts. Il s'est imposé, en 7:02.76, avec plus de 2 secondes d'avance sur l'Ukrainien Mykola Kalashnyk et plus de 10 secondes sur le Brésilien Lucas Ferreira. Le Gantois a signé le 8e temps des 28 skiffeurs engagés. Les quarts de finale sont programmés vendredi dans l'après-midi, les demi-finales samedi et les finales dimanche.

Brys, 31 ans, 13e skiffeur des derniers Mondiaux de Belgrade, début septembre 2023, alors que le top 9 se qualifiait pour les JO, tentera fin avril (25-28/04) de s'emparer d'un des trois tickets mis en jeu lors de la régate européenne de qualification olympique, à Szeged, en Hongrie. Si besoin, deux autres places seront également disponibles lors de la finale mondiale, du 19 au 21 mai à Lucerne.