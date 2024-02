Vainqueur des Autrichiens d'Arminen, le Léopold en course pour les demi-finales

Le Léopold s'est imposé 6-2 (mi-temps: 3-0) face aux hôtes autrichiens d'Arminen dans son 2e match de l'EuroHockey Indoor Club Cup messieurs de hockey en salle, la plus haute division de la Coupe d'Europe des clubs champions, vendredi après-midi à Vienne. En ouverture de leur groupe B jeudi, les Ucclois avaient déjà battu 7-6 les Français du LUC Ronchin. Ils occupent la 2e place de leur poule avant de rencontrer en soirée les leaders néerlandais de HDM.

Bien aidé par un excellent Quentin Walravens dans les buts et par un Maxime Plennevaux virevoltant en attaque, le Léo n'a jamais été mis en difficulté face aux champions autrichiens, finalistes à deux reprises sur les 3 dernières éditions. Plennevaux a mis 4 des 6 buts à son actif (11e pc, 17e, 27e, 33e), Tanguy Zimmer y ajoutant les 2 autres goals (2e, 38e).

L'objectif N.1 du club bruxellois reste le maintien, vu le nombre élevé de clubs descendants cette année en division B (4 sur 10 engagés). L'équipe classée 5e de chaque groupe sera rétrogradée en division B en 2025, ainsi que les clubs terminant 7e et 8e au classement final. A la 2e place avec 10 points, soit 2 unités derrière HDM et 3 devant les Espagnols de Complutense, les Ucclois sont toujours en course pour une place en demi-finales réservées aux 2 premiers du groupe. Ils joueront en soirée HDM (18h30), avant de conclure le 1er tour face à Complutense samedi (11h30).