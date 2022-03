Vainqueur du gros globe de cristal, Odermatt s'offre le géant de Méribel

(Belga) Déjà assuré de la victoire finale du grand globe du classement général et du petit globe de la spécialité, le Suisse Marco Odermatt a remporté le slalom géant messieurs de Meribel, samedi, lors des finales de la Coupe du monde de ski alpin, décrochant son 5e succès de la saison dans cette discipline.

Odermatt trônait déjà en tête à l'issue de la première manche. Il a conservé sa première place après la seconde pour l'emporter en 2:10.40. Le Norvégien Lucas Braathen a pris la deuxième place à 49/100e, devant un autre Suisse, Loïc Meillard, troisième à 63/100e. Odermatt, 24 ans, décroche la 11e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la 7e de la saison. Le Suisse est monté sur le podium lors de tous les géants disputés cette saison, s'imposant aussi à Sölden, à Val d'Isère, à Alta Badia et à Adelboden et terminant deuxième lors du second géant d'Alta Badia et à Kranjska Gora et troisième lors du second géant de Kranjska Gora. Il a également remporté l'or olympique. Au classement du petit globe du géant, Odermatt termine avec 720 points, loin devant le Norvégien Henrik Kristoffersen (453) et le Suisse Manuel Feller (326), respectivement parti à la faute en première manche et 16e samedi. Au classement général, Odermatt porte son total à 1.639 points. Le Norvégien Aleksander Kilde Aamodt, 12e samedi pour son seul géant de la saison, est deuxième avec 1.172 points Dimanche, le slalom (10h30) mettra un terme à cette saison de Coupe du monde de ski alpin. La lutte pour le petit globe de la discipline est ouverte puisque mathématiquement, cinq skieurs peuvent encore l'emporter: le Norvégien Henrik Kristoffersen, leader avec 371 points, son compatriote Lucas Braathen (323), l'Allemand Linus Strasser (307), l'Autrichien Manuel Feller (301) et le Suisse Daniel Yule (283).