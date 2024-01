Vainqueur à Wengen, Marco Odermatt s'impose pour la 1re fois en descente en Coupe du monde

Soutenu par son public, Odermatt s'est imposé en 1:43.32. Il a devancé de 58/100e le Français Cyprien Sarrazin et de 81/100e le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Deux Italiens complètent le top-5: Florian Schieder, quatrième à 94/100e, et Dominik Paris, cinquième à 1.05.

Le Suisse conforte sa première place au classement général de la Coupe du monde. Avec 836 points, il devance de 372 longueurs l'Autrichien Marco Schwarz (464), absent jeudi. Kilde est troisième avec 380 unités.

Odermatt domine aussi le classement du petit globe de la descente. Après quatre épreuves, il compte 276 points, 46 de plus que Sarrazin et 56 de plus que Kilde.

Trois autres épreuves sont prévues à Wengen: un super G vendredi, une seconde descente samedi et un slalom dimanche.