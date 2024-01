Vainqueurs 12-0 de l'Ukraine, les Red Lions ont rendez-vous avec la Corée du Sud en demies

Les joueurs de Michel van den Heuvel, sans Loïck Luypaert laissé au repos, ont mené 5-0 à la mi-temps face aux modestes et courageux Ukrainiens sur des buts de William Ghislain (11e), Alexander Hendrickx sur le 1er pc belge (19e) , Thibeau Stockbroekx (21e), Florent Van Aubel (23e) et Tom Boon (27e).

Après le repos, les vice-champions du monde ont peaufiné leurs automatismes en accentuant la marque via Guislain (37e), pour un doublé, et Boon (35e et 42e), pour un triplé. Dans le dernier quart-temps, Hendrickx, sur stroke (47e), Tanguy Cosyns (49e) et Stockbroekx, également avec un doublé, ont porté le score à 12-0.