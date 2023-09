Vainqueurs de Chypre puis battus par la Lettonie, les 3x3 Lions vont en quarts de finale

Dennis Donkor, Jonas Foerts, Thibaut Vervoort et Bryan De Valck ont tenté de prendre leur revanche face aux Lettons, qui les avaient déjà battus en finale des Jeux Européens et en huitième de finale du Mondial mais se sont inclinés.

Grâce à une victoire obtenue plus tôt dans la journée contre Chypre, les 3x3 Lions ont terminé à la deuxième place du groupe et se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils y affronteront jeudi la Lituanie, première de son groupe après avoir battu la Tchéquie et l'Allemagne.