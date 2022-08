Valentine Dumont 7e en finale du 400m libre des championnats d'Europe de natation

(Belga) Valentine Dumont a pris la 7e place en finale du 400 m nage libre des championnats d'Europe de natation en plein air et en grand bassin (50m) mercredi à Rome, en Italie.

La Namuroise a nagé en 4:10.51, elle qui détient le record de Belgique en 4:09.41, établi le 11 août 2020 déjà à Rome. Le titre européen est revenu à l'Allemande Isabel Gose en 4:04.13, devant l'Italienne Simona Quadarella, 2e en 4:04.77 et qui manque le hat-trick après deux titres européens en 2018 et 2021. La Hongroise Ajna Kesely prend la médaille de bronze en 4:08.00. Valentine Dumont avait rejoint les demi-finales sur 100m et 200m libre. Lucie Hanquet n'avait elle pas réussi à se qualifier pour la finale de ce 400m libre mercredi matin malgré un record personnel en séries en 4:16.89, effaçant son précédent record en 4:17.69, établi le 29 juillet dernier à Anvers. Alisée Pisane, 14e temps des séries en 4:16.84, n'avait pu non plus se qualifier pour la finale. (Belga)