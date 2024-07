Valentine Dumont aurait "voulu aller plus vite" sur son 400m libre

Si elle ne s'attendait pas à rejoindre la finale, elle était plutôt déçue de son temps. "J'aurais voulu aller un peu plus vite et me rapprocher un peu plus de mon meilleur temps", a réagi Valentine Dumont en zone mixte. "Après je suis à moins de deux secondes et le matin, c'est toujours un peu plus difficile. C'est ma première épreuve ici. J'ai essayé de partir assez vite pour rester avec les autres dans la course. Je me sentais bien les premiers 200-250 m, mais c'est vrai que le 3e 100m était un peu dur. J'ai essayé de tenir, mais ce n'était pas facile."

"C'était vraiment agréable. Je me suis vraiment bien amusée. C'est vraiment exceptionnel de voir autant de monde pour des séries le matin, pour nous encourager et nous soutenir. Pour le 200m, je ne sais pas comment cela va se passer. Il faut que je voie avec mon entraîneur (le Britannique Ben Titley, ndlr). Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Si je fais une bonne course et un bon temps, c'est possible d'aller en demi-finales. D'ici là, je vais essayer de bien me reposer."