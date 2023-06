Valentine Dumont bat son record du 200 m libre et se qualifie pour Paris

Valentine Dumont, 22 ans, a en outre validé son billet pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, pour lesquels le temps minimum demandé était de 1:57.26.

Ce seront les premiers Jeux de Valentine Dumont. Il y a deux ans, elle avait bénéficié d'une invitation de la Fédération internationale (Fina) à participer aux 200m et 400m libre aux JO de Tokyo, mais les critères de la Fédération belge de natation étaient plus stricts, ce qui a constitué une pierre d'achoppement pour le comité de sélection. Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) ne l'avait alors pas emmenée à Tokyo.