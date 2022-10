Valentine Dumont en finale du 200 m nage libre

(Belga) Valentine Dumont s'est qualifiée pour la finale du 200 m nage libre samedi lors de la 1e manche de la Coupe du monde de natation en petit bassin, à Berlin en Allemagne. La Namuroise a signé le 3e temps des séries en 1:55.86, elle Lituanienne le record de Belgique de la distance (1:54.97) depuis deux ans.

Zinke Delcommune a elle signé le 28e temps (2:00.10) et est éliminée. En séries, Valentine Dulmont, 22 ans, n'a été devancée que par l'Australienne Madison Wilson, meilleur temps en 1:55.01, et la Néerlandaise Marrit Steenbergen, 2e en 1:55.14. La finale aura lieu samedi soir (19h40). Florine Gaspard et Fleur Vermeiren ont été éliminées en séries du 100 m brasse. La première a nagé en 1:07.38 (20e temps), la seconde en 1:07.91 (22e temps), alors qu'un chrono de 1:06.00 était nécessaire pour aller en finale. La Lituanienne Ruta Meiluyte s'est montrée la plus rapide des séries en 1:04.80. Florine Gaspard a également été sortie en séries du 50 m papillon, ayant signé le 27e temps des engagées en 26.96. Roos Vanotterdijk n'est quant à elle pas parvenue à s'extraire des séries du 100 m dos. La Limbourgeoise de 17 ans a réalisé le 12e temps des séries en 58.56, alors que seules les huit premières sont qualifiées pour la finale. Les séries ont été dominées par la Canadienne Ingrid Wilm en 56.64. (Belga)