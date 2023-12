Valentine Dumont se hisse aussi en finale du 400m libre

Dumont, 23 ans, a pris la deuxième place de la troisième et dernière série en 4:02.87, à plus de 2 secondes de son record de Belgique (4:00.05), derrière l'Italienne Simona Quadarella (4:02.82). Seule la Française Anastasiia Kirpichnikova (4:02.77), déjà titrée sur 800m et 1.500m libre, a été plus rapide que Dumont et Quadarella, dans la deuxième série.

Egalement engagée dans la troisième série, Camille Henveaux a pris la cinquième place en 4:08.94, battant son record personnel (4:09.80). Elle est éliminée avec le 11e chrono des 23 nageuses au départ. Les huit nageuses les plus rapides accèdent directement à la finale.