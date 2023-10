Valérie Barthelemy termine 15e à Brasilia

A près les 1.500 m de natation, Barthelemy, 32 ans, a rapidement réussi à intégrer un peloton de tête lors des 40 km à vélo. Au début des 10 km à pied, l'ancienne championne du monde et médaillée de bronze des JO de Tokyo, l'Américaine Katie Zaferes, ainsi que Betto, se sont détachées après la 1re des 3 boucles. Seule Belge engagée au Brésil, Barthelemy n'a pu suivre le rythme du top 10, courant quelque 3 minutes plus lentement que les leaders. Au final, l'épreuve de format olympique a consacré Betto, qui a devancé Zaferes de 9 secondes (2h00:15) et la Mexicaine Rosa Maria Tapia de 21 secondes (2h00:27). Barthelemy a suivi 2:53 plus tard en 15e position (2h02:59).