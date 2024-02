Van Snick aurait "aimé avoir un encadrement différent" sur la fin de sa carrière

Après les Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2021, Van Snick a connu une longue d'absence d'un an et demi. "J'étais revenue avec une détermination boostée après avoir vécu des épreuves personnelles bien corsées. 2023 a été l'année de la résilience pour moi. J'ai dû gérer un stress post-traumatique. Je n'ai plus honte de dire que j'ai été victime de violences physiques, sexuelles, psychologiques et conjugales. J'ai vécu ma 7e place au Grand Chelem de Paris comme une victoire sur mes problèmes."

La Liégeoise a encore disputé les championnats du monde, éliminée au deuxième tour, et au Masters, sortie au premier tour, pour ce qui aura été le dernier tournoi de sa carrière. "Après Paris, j'ai ressenti de plus en plus de fatigue. Je me souviens d'un tournoi que je devais disputer en Autriche mais je n'ai pas pu combattre car j'étais alitée, malade. À cause de mon stress post-traumatique, j'avais besoin d'un encadrement spécifique et j'ai suivi une revalidation cognitive avec l'aide du Comité olympique belge (COIB). On réapprend au cerveau à fonctionner et j'avais perdu certaines facultés cognitives."