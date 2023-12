Vanasch devancé par Blaak comme meilleur gardien de 2023, Englebert 3e meilleure joueuse

La fédération internationale de hockey (FIH) a publié mardi les résultats des traditionnels 'Stars Awards', les récompenses désignant les meilleurs joueurs et joueuses, gardiens, coachs et arbitres de l'année. Charlotte Englebert et Vincent Vanasch, les deux Belges nommés pour respectivement le trophée de meilleure joueuse et meilleur gardien de 2023, terminent tous deux sur le podium.